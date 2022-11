Laranja Mecânica Arapongas irá realizar torneio para categoria sub-12

Da Redação

A Copa Laranja Mecânica Cidade Arapongas de Futebol terá a sua 2ª edição

O EC Laranja Mecânica Arapongas segue em atividade com os treinamentos nas categorias de base e, visando a evolução dos seus jovens atletas, o clube irá realizar um evento no próximo final de semana para a categoria sub-12, com o intuito de conhecer novos atletas e dar competitividade para a sua equipe.

A Copa Laranja Mecânica Cidade Arapongas de Futebol terá a sua 2ª edição realizada no Centro de Treinamento do EC Laranja Mecânica Arapongas, no domingo, 20, das 08h00 às 13h00. Ao todo serão nove equipes e mais de 180 atletas disputando a competição na cidade de Arapongas.

Segundo o Coordenador Técnico do Laranja Mecânica Rogério Cimini, o clube pretende observar e avaliar novos atletas para a categoria. “O objetivo principal desse torneio é fazer a captação, então estamos convidando algumas escolas da região de Londrina, de Maringá, Apucarana, pra que nós possamos observar essa idade, os meninos de potencial. São escolas já parceiras do clube, organizadas, que tem um trabalho bem legal em suas escolinhas, no seus projetos, e com certeza sempre haverá nesses torneios que realizamos no CT a possibilidade de um novo atleta fazer parte das categorias de base do clube” explica Cimini.

O torneio terá como avaliadores os técnicos Nigel Pluk e Bas Birze, responsáveis pelas categorias de base EC Laranja, o Coordenador Técnico Rogério Cimini e o técnico Rodrigo Casagrande, da equipe profissional do clube, além dos outros profissionais que integram as comissões técnicas da base e da equipe principal. A competição será aberta ao público com a entrada gratuita.

