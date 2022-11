Laranja Mecânica Arapongas é campeão da Copa Metropolitana sub-18

Da Redação

O EC Laranja Mecânica Arapongas garantiu o título da Copa Metropolitana sub-18

O EC Laranja Mecânica Arapongas garantiu o título da Copa Metropolitana sub-18 ao vencer o derby da cidade contra o Arapongas EC por 3 a 0, na manhã do último sábado, 5, no Estádio dos Pássaros em Arapongas. Os gols foram marcados por Luiz Felipe, Kleppa e João Pedro. Com a vitória o time do Laranja levantou a taça pela primeira vez.

Ao todo o Laranja Mecânica Arapongas realizou sete jogos e obteve cinco vitórias, um empate e uma derrota. O atacante Leo Kleppa recebeu o prêmio como artilheiro da competição e o goleiro Lucas Gabriel como menos vazado.

Para o técnico das categorias de base Bas Birze, esse tipo de competição é muito importante para a evolução da equipe e dos atletas. “Foi uma final importante, boa para nós. Ganhamos de 3 a 0 contra o Arapongas EC em nosso estádio e é sempre bom vencer um campeonato. O nosso time era mais novo do que os adversários, todos 2006, 2007, 2008 e com alguns atletas 2005, contra times 2004 e 2005. Mas foi um campeonato bom contra adversários mais velhos e os nossos meninos mostraram que quando ficam calmos no jogo fazem partidas boas e ganham títulos em nossa região e isso sempre é importante para o nosso clube e para eles como atletas, acostumar a ganhar” explica Bas.

No mês de dezembro essa mesma equipe volta a campo, só que agora na categoria Sub-16, para participar da MGF Cup em Maringá. “Agora em dezembro quase esse mesmo time irá participar de um torneio em Maringá contra grandes equipes do país. Alguns bons times da série A com o Sub-16 deles e a nossa equipe que vai entrar na competição é quase a mesma equipe que venceu o título no sábado. Agora eles vão ter a oportunidade de jogar contra atletas da mesma idade e mostrar o nosso nível lá também” finaliza o técnico.

A MGF Cup terá início no dia 6 de dezembro em Maringá e o EC Laranja Mecânica Arapongas irá participar do torneio com as equipes Sub-14 e Sub-16.

