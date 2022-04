Laranja Mecânica anuncia os dois primeiros reforços

Da Redação

Igor Meneghel e Manoel

O início da divisão de acesso do campeonato Paranaense 2022 está próximo e o EC Laranja Mecânica Arapongas confirmou oficialmente na tarde desta quarta-feira,16, a contratação dos seus dois primeiros reforços. Trata-se do lateral esquerdo Igor Meneghel, de 24 anos, que estava no CEOV Operário do Mato Grosso, e do lateral direito Manoel, de 25 anos, que conquistou o vice-campeonato da Terceira Divisão do Paranaense em 2021 com o Foz do Iguaçu.

Os dois novos atletas já estavam treinando com a equipe desde o começo da pré-temporada, no início de fevereiro, mas só tiveram a sua documentação regularizada nesta semana. Para o lateral esquerdo Igor Meneghe, o EC Laranja Mecânica Arapongas irá fazer um bom campeonato.

“A expectativa é a melhor possível, nós sabemos tudo que o Laranja está representando aqui no Paraná em termos de bom futebol e em termos de padrão de jogo e, alinhando com os atletas que eu já conheço como o Manoel e o Daniel, que são bons jogadores tecnicamente, e pelo que eu tenho visto nos trabalhos diários e nos treinamentos, as expectativas são as melhores possíveis e vamos seguir trabalhando para a gente conquistar aquilo que almejamos dentro da competição”.

Meneghel iniciou a sua carreira profissional em 2016 pelo Desportivo Brasil. Depois disso passou pelo Itararé, Marília, São José, Jaraguá, Nacional Atlético Muriaé e em 2022 pelo CEOV Operário até chegar no EC Laranja Mecânica Arapongas.

E já pela lateral direita, Manoel já conhecia um pouco da filosofia da equipe já que em 2021 enfrentou o Laranja Mecânica por duas vezes na semifinal da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense. “Me chamou um pouco a atenção os jogos contra o EC Laranja Mecânica Arapongas, pela organização, pela filosofia do clube que eu já conhecia um pouco por ter amigos aqui, por conhecer bastante o nosso treinador, e acho que essa combinação vai dar certo e que a gente vai colher bons frutos nesse campeonato” explica o atleta.

Além do Foz do Iguaçu, Manoel atuou pelas equipes do EC São Bernardo, Grêmio Mauaense, Itararé e PSTC.

Durante essa semana o EC Laranja Mecânica Arapongas ainda irá apresentar novos reforços e renovações de contrato de atletas que estavam na equipe em 2021.