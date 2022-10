Laranja Mecânica acerta transferências de 7 atletas ao futebol europeu

Da Redação

Os últimos dois anos foram de mudanças para o EC Laranja Mecânica Arapongas. Em 2021 a equipe se profissionalizou e participou pela primeira vez da terceira divisão do campeonato paranaense, com uma boa campanha se classificando para a divisão de acesso do estadual. Em 2022 a equipe debutou na segunda divisão e fez uma boa campanha permanecendo na divisão de acesso do paranaense e se tornando vitrine para diversas equipes do País e do exterior.

Vários atletas do elenco chamaram a atenção de clubes europeus e se transferiram para o velho continente. Um deles foi o meio-campista Diego Gustavo, de 18 anos, que assinou contrato com o EC Volendam da Holanda, time que disputa a primeira divisão do campeonato Holandês. Diego chegou ao EC Laranja Mecânica Arapongas em 2014 com apenas 11 anos. Em 2021 o atleta estreou profissionalmente pela equipe de Arapongas na terceira divisão do campeonato paranaense. Ao todo o atleta disputou 17 jogos e marcou 6 gols.

Quem também se transferiu para a Europa só que para a Bélgica foi, o também meio-campista, Igor Daniel, de 18 anos. Igor assinou contrato com o Royal Antwerp, atual líder do campeonato Belga. Capitão da equipe Araponguense no acesso à segunda divisão do paranaense em 2021 e na competição em 2022, Igor chegou ao EC Laranja Mecânica Arapongas com apenas 11 anos de idade, fazendo toda a sua base e se profissionalizando na equipe.

Já o zagueiro Diego Fracarolli e o atacante Gustavo Dourado acertaram sua transferência para o Santa Lucia FC, equipe que disputa a primeira divisão de Malta. Fracarolli foi uma das contratações feita pelo técnico Rodrigo Casagrande para a disputa da segunda divisão do campeonato paranaense em 2022 e Gustavo foi o artilheiro do EC Laranja Mecânica Arapongas na terceira divisão do paranaense em 2021, ganhando o apelido de Gustagol. Logo após assinar o contrato com a equipe de Malta, o atacante foi emprestado para o Nadur Youngsters FC da Ilha de Gozo localizada no mar Mediterrâneo.

“Estou feliz com essa estrada no futebol europeu. Agradeço o EC Laranja Mecânica Arapongas por tudo que fez para mim, me deu uma boa formação e abriu portas para equipes fora do país. Agora depende de mim mostrar o meu futebol e crescer em minha carreira”, projetou Dourado.

A Itália foi o destino de outros três atletas. Os atacantes João Felipe e Filipe Renan, e o volante Daniel Cicarelli, que foram transferidos para o Ter Valli Calcio, equipe que disputa a Prima Categoria na Itália. Os atacantes estiveram no Laranja nos dois últimos anos e ajudaram a equipe a conseguir o acesso para a segunda divisão do paranaense e na boa campanha no estadual em 2022. Já Cicarelli fez parte do elenco que disputou a terceira divisão do paranaense em 2021.

Para o Coordenador Técnico do EC Laranja Mecânica Arapongas Rogério Cimini essas transferências abrem portas para o clube na Europa. “A ideia do clube também é abrir portas na Europa, no velho continente, e nós estamos muito felizes porque acabamos de colocar esses meninos pra quem sabe fazerem uma projeção e uma grande carreira na Europa. Sabemos que o mercado aqui no Brasil é muito interessante também, mais quando nós temos a oportunidade de alavancar a carreira dos meninos fora do país, principalmente na Europa, para nós é importante. Com certeza eles não serão os últimos, e com essas portas abertas teremos mais oportunidades de novos atletas em 2023 se transferirem e trilharem o mesmo caminho”, explicou Cimini.

O EC Laranja Mecânica Arapongas deseja muito sucesso a todos os atletas nesse novo desafio. Em 2023 a equipe irá disputar novamente a segunda divisão do Campeonato Paranaense e o planejamento para a próxima temporada já começou.

