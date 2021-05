Lar Santo Antônio recebe novo veículo da Semas

Continua após publicidade

Através do Termo de Cessão de Uso, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) realizou nesta quarta-feira, 19, a entrega de um veículo gol (ano 2009/2010) a ser utilizado nos serviços prestados na Instituição de Longa Permanência para Idosos - Lar Santo Antônio.

O veículo contribuirá no atendimento dos idosos, bem como para as atividades administrativas do Lar. “ Foi uma solicitação da diretoria do Lar, a qual, foi prontamente atendida pela administração. O Lar Santo Antônio vem prestando um excelente trabalho para a nossa comunidade, e para nós, é uma grata satisfação poder contribuir”, disse a secretária da Semas, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

Ela relembra ainda que outras entidades tais como a APAE, Guarda Mirim, Associação Sagrada Família, Associação das Damas de Caridade e Casa do Bom Menino também são contemplados com a cessão de uso de veículos do município.