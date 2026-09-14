Land Rover atropela pedestre e motociclista e foge do local em Arapongas

Vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas à UPA; veículo seguiu em direção a Londrina e é procurado pela polícia

Um motorista conduzindo uma Land Rover branca causou uma série de acidentes e fugiu sem prestar socorro na noite deste domingo (13), na região central de Arapongas. O veículo atropelou uma pedestre e, logo na sequência, atingiu uma motocicleta durante a fuga.

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O primeiro caso ocorreu no cruzamento das ruas Uirapuru e Eurilemos. Após atingir a mulher, testemunhas que presenciaram a cena tentaram intervir para que o motorista parasse o carro. No entanto, ele ignorou os chamados e continuou dirigindo em alta velocidade.

Durante o trajeto de fuga, o mesmo veículo acabou colidindo contra uma moto, desta vez no cruzamento da Avenida Arapongas com a Rua Eurilemos. O condutor novamente não parou e seguiu viagem no sentido da cidade de Londrina.

As duas vítimas sofreram ferimentos, receberam os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica.

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A Polícia Militar conseguiu identificar a placa e os dados do carro envolvido nos acidentes. Alertas foram emitidos para as forças de segurança de cidades vizinhas e para as centrais de monitoramento em vídeo. Apesar das buscas realizadas na região, o motorista e o veículo não haviam sido localizados até o fim do registro da ocorrência. O caso foi repassado para investigação.