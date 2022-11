Lançamento da trilogia “De Corpo e Alma” lota Cine Teatro Mauá

Da Redação

O terceiro volume da trilogia “De Corpo e Alma” teve seu lançamento na noite deste dia 16 e lotou o Cine Teatro Mauá, em Arapongas. Escrito e ilustrado pelos alunos do Projeto Crescer, o livro encerra a saga da personagem Helena e seus amigos e familiares, numa Polônia do pós-guerra que luta para superar as marcas deixadas pelo maior conflito armado da história. A obra, com 366 páginas, envolveu o trabalho direto de 282 alunos na produção de texto e outros 14 que participaram com as ilustrações. “O momento é de gratidão a todos que se empenharam para que esta noite pudesse acontecer”, afirmou a professora Andressa de Oliveira, diretora do Projeto Crescer.

Paulo Pennacchi, presidente da Casa do Bom Menino de Arapongas, destacou a importância da leitura e da comunicação no processo de ensino e aprendizagem e os impactos que a tecnologia digital trouxe para os relacionamentos. Ele também voltou a ressaltar a importância dos patrocínios de empresas e de contribuintes individuais não só na publicação do livro, mas também na manutenção de todas as atividades do Projeto Crescer, que neste ano atende gratuitamente mais de 800 crianças e jovens de famílias cuja renda, somada, é de até três salários mínimos.

Cleide Pennacchi, coordenadora estratégica e conselheira do Projeto Crescer, ressaltou a importância da união de toda a equipe, desde fevereiro deste ano, quando começou a preparação do terceiro volume da trilogia. “Esse lançamento tem um significado especial para nós, porque os dois primeiros volumes foram lançados através de ‘lives’, devido à pandemia. A produção dessa trilogia é também um exercício de superação para toda a equipe em função de tudo o que aconteceu nesses dois últimos anos”, avaliou Cleide.

O lançamento consistiu na encenação de trechos importantes da história, tendo alunos e professores incorporando os personagens. No final, a direção do Projeto Crescer reuniu a equipe no palco, nomeando cada um dos integrantes. Também houve noite de autógrafos pelos alunos que atuaram diretamente na produção da obra. “Já propusemos um desafio para o ano que vem e os alunos aceitaram de imediato: em vez de um, vamos produzir dois livros”, afirma a diretora Andressa de Oliveira. Um volume será de poemas, outro de fábulas.

