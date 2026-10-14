Ladrões serram cadeado e furtam bebidas e mercadorias de lanchonete em Arapongas

Vítima notou o crime no início da tarde desta terça-feira (13) ao ver a porta do estabelecimento aberta

Um estabelecimento comercial foi alvo de furto qualificado na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Jardim Paulista, em Arapongas, no norte do Paraná. Criminosos serraram o cadeado da porta principal e invadiram o local, levando diversas bebidas e insumos utilizados na preparação de lanches.

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De acordo com o boletim da Polícia Militar, o proprietário relatou que encerrou as atividades comerciais por volta das 2h da madrugada. No entanto, no início da tarde, próximo às 13h, ao passar casualmente em frente ao seu comércio ele percebeu que a porta estava aberta e constatou o arrombamento e a falta das mercadorias.

A equipe policial foi acionada logo após a descoberta e esteve no endereço para formalizar a ocorrência. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis e foi instruída a procurar a Polícia Civil caso note a falta de outros objetos ou consiga imagens de câmeras de monitoramento de imóveis vizinhos, material que pode ser fundamental para a identificação dos autores do crime.