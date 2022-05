Ladrões levaram até a cachorrinha de estimação, em Arapongas

Da Redação

A raça Pug, de características físicas marcantes

Uma mulher acionou a Polícia Militar de Arapongas no final da tarde desta sexta-feira (13) para registrar o arrombamento em sua casa, no Recanto Coqueiral. Os ladrões levaram várias coisas da casa, inclusive o cachorro de estimação, uma fêmea da raça Pug. Classificados especializados na região de Londrina mostram que um filhote dessa raça é vendido até acima de R$ 2 mil.

A mulher relatou aos policiais que ao retornar para casa, depois do trabalho ao longo do dia, encontrou o portão principal com o cadeado estourado. Também percebeu de imediato que uma das janelas e a porta principal da casa estavam arrombadas.

Do interior do sobrado, a mulher disse que foram levadas, além da cachorrinha de estimação, diversas mercadorias e produtos, inclusive dois aparelhos de televisão de 77 polegadas. A casa, embora a mulher tenha informado que já foi arrombada em outras ocasiões de furto, não tem sistema de alarme ou monitoramento.