Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
FURTO

Ladrões invadem residência em Arapongas e furtam mala com roupas

Crime aconteceu na tarde de domingo (15); criminosos fugiram levando vestuário e objetos pessoais da vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ladrões invadem residência em Arapongas e furtam mala com roupas
Autor Foto: Reprodução/ Magnific

Uma residência foi arrombada e furtada na tarde deste domingo (15) no bairro Primavera, no município de Arapongas. Do local, os criminosos fugiram levando uma mala que continha diversas peças de roupas e itens de uso pessoal do morador.

LEIA MAIS: Vizinhos salvam mulher de agressão e ameaça de morte em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h50 para atender a ocorrência, registrada na Rua Amanaci. Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com o solicitante, que confirmou a invasão ao imóvel e deu falta de seus pertences. A equipe de segurança registrou o boletim de ocorrência por furto qualificado, devido ao arrombamento, e orientou a vítima sobre os procedimentos legais cabíveis que devem ser tomados junto à Polícia Civil para a investigação do caso.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia ARAPONGAS Furto Incidentes Criminais segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV