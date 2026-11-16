Ladrões invadem residência em Arapongas e furtam mala com roupas

Uma residência foi arrombada e furtada na tarde deste domingo (15) no bairro Primavera, no município de Arapongas. Do local, os criminosos fugiram levando uma mala que continha diversas peças de roupas e itens de uso pessoal do morador.

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h50 para atender a ocorrência, registrada na Rua Amanaci. Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com o solicitante, que confirmou a invasão ao imóvel e deu falta de seus pertences. A equipe de segurança registrou o boletim de ocorrência por furto qualificado, devido ao arrombamento, e orientou a vítima sobre os procedimentos legais cabíveis que devem ser tomados junto à Polícia Civil para a investigação do caso.