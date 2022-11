Ladrões invadem casa e roubam Hilux em Arapongas; veja o flagrante

Da Redação

O crime aconteceu por volta 22h19 desta quarta-feira (23)

O morador de uma casa localizada no Jardim Interlagos em Arapongas foi rendido por ladrões que invadiram a residência dele. O crime aconteceu por volta 22h19 desta quarta-feira (23). Uma câmera de segurança flagrou a chegada dos assaltantes que fugiram com a caminhonete da vítima.

Pela gravação é possível perceber que dois suspeitos se aproximam da casa que está com o portão aberto. De acordo com a Polícia Militar (PM), o morador contou que os ladrões entraram na residência gritando: "Perdeu, dá a chave da caminhonete". Um deles estava armado com revólver.

Após alguns minutos dentro da casa, a dupla sai correndo, entra na caminhonete e foge. Veja a ação. null - Vídeo por: REPRODUÇÃO

Até o momento, a Hilux preta placas RXP5E74 não foi encontrada. As imagens de segurança serão analisadas na tentativa de identificar os criminosos. Denúncias podem ser repassadas através do 190.



