Ladrões invadem casa e não levam Hilux por não saberem dirigir

Um casal de Arapongas, norte do Paraná, foi feito refém durante um roubo à sua residência na noite desta quarta-feira (29), na Vila Aparecida. Os bandidos tentaram levar a caminhonete das vítimas, mas desistiram por não saberem dirigir o veículo. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 23h14.

De acordo com o boletim, o dono da casa estava jantando e sua esposa andava pelo imóvel quando foram surpreendidos por dois homens. Um dos ladrões pulou o portão da residência e bateu em uma porta de blindex, enquanto o outro suspeito, armado com um revólver, abordou a mulher entre a sala e a cozinha.

Os bandidos amarraram os pés e as mãos do casal e os colocaram dentro de um banheiro. Os criminosos mandavam que as vítimas não olhassem para eles e, nesse momento, um dos suspeitos golpeou a cabeça da mulher com uma coronhada.

Durante toda a ação criminosa, os ladrões perguntavam por dinheiro e afirmavam que iriam levar o casal até uma agência bancária para sacar "qualquer valor que existisse na conta". Em determinado momento, um dos homens pegou a chave do veículo do casal, uma caminhonete Hilux, mas não conseguiu roubar o automóvel pois não sabia dirigir um carro automático.

Após toda a casa ser revirada, os criminosos fugiram com um celular da marca Motorola e apenas a chave da Hilux. As vítimas não conseguiram informar para as autoridades as características dos bandidos.

