Ladrões invadem casa de Arapongas e levam arma de fogo

A casa fica localizada no Jardim Interlagos, em Arapongas

Uma casa localizada no Jardim Interlagos, em Arapongas, foi alvo de bandidos na noite desta sexta-feira (3). Do local, conforme a Polícia Militar (PM), foi levada uma TV, um notebook, um teclado e uma arma de fogo.

A solicitante informou aos policiais que saiu de casa nesta sexta-feira (3), por volta das 18h30, e que ao retornar duas horas depois percebeu que o local estava todo revirado e que a janela dos fundos estava arrombada.

De dentro da residência, conforme a PM, foi levada uma TV, um notebook, um teclado e uma arma de fogo, que estava com seis munições e se encontrava dentro do guarda-roupas do quarto da vítima.

Os autores do furto não foram localizados até o momento. A PM tentou contato com vizinhos, mas a casa fica entre terrenos baldios, além de não ter sistema de alarme, nem cerca elétrica. A vítima foi orientada.

