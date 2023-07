Ladrões invadem casa da zona rural e furtam R$ 1,3 mil, joias e TV

Um morador da zona rural de Arapongas, no Norte do Paraná, foi vítima de um furto, após sair e deixar sua residência "sozinha" por menos de quatro horas. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 10h40 desta sexta-feira (7).

De acordo com relato da vítima, ela saiu de casa por volta das 06h30 e, quando retornou às 10h20, encontrou a porta da cozinha arrombada. Criminosos haviam invadido a casa e causaram um grande prejuízo.

Os bandidos furtaram R$ 1,3 mil em dinheiro, uma televisão de 40 polegadas da marca CCE e algumas joias de ouro que pertencem a esposa da vítima.

Ainda conforme relato do morador, dois homens suspeitos estavam na chácara vizinha de sua residência no dia anterior ao furto. No dia do crime, quando viram o morador chegando, a dupla teria fugido a pé sentido Conjunto Tropical.

Apesar da desconfiança da vítima, não há confirmação de que os homens sejam os responsáveis pela invasão. Ninguém foi preso até o momento desta publicação.

