Ladrões furtam motocicleta e a carregam em uma van, em Arapongas

Imagem Ilustrativa - Uma Honda Biz furtada na avenida e colocada em uma van, nas proximidades do local do furto

Uma testemunha trouxe informações curiosas sobre o furto de uma motocicleta, ocorrido no início da noite desta segunda-feira (12), em Arapongas. Perto do local onde o furto teria ocorrido, um pedestre viu dois homens colocando a motocicleta em uma van de cargas, fechada.

O caso foi registrado logo depois das 20 horas. A equipe Rocam passava pelo centro da cidade quando foi abordada pela vítima, que relatava o furto de sua Honda Biz, de cor preta, que havia estacionado minutos antes, na avenida. A vítima contou que estacionou a motocicleta e ao voltar, cerca de 40 minutos depois, não a encontrou mais.





A equipe obteve imagens gravadas do local e foi possível ver que um homem passa e destrava a motocicleta e em seguida, vem outro homem, com capacete, que sobe na moto e sai em direção a rua Tucanos. Foi nessa rua que a Polícia encontrou uma testemunha, que informou ter visto ali dois homens colocando uma motocicleta preta em uma van. A testemunha, no entanto, não soube dar mais detalhes da van.

FURTO DE VEÍCULO

No parque Industrial, a Polícia Militar de Arapongas registrou um furto de veículo, no final da tarde desta segunda-feira (12). A vítima relata que deixou o carro, um VW Gol, de cor cinza escuro, ano 1988, estacionado no pátio de uma loja de departamentos, na margem da rodovia e, quando saiu, não encontrou mais o carro.

Praticamente no mesmo horário desse furto, outro VW Gol, foi recuperado pela PM. O carro havia sido furtado dias antes. O veículo foi encontrado abandonado na Vila Araponguinha. O Gol foi guinchado para o pátio da 22ª Subdivisão Policial, em Arapongas.

