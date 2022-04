Ladrões furtam cavalos da raça quarto de milha em Arapongas

Da Redação

Cinco cavalos da raça quarto de milha avaliados em R$ 68 mil foram furtados de um rancho que fica na estrada do Orle, próximo ao centro de eventos Golden Hall, em Arapongas. Segundo o proprietário do local, o furto teria ocorrido na tarde desta segunda-feira, 18.

Foram levadas duas éguas, uma de cor palomina, com pata de trás esquerda branca até a canela e a outra na cor marrom, dois potros, um de cor castanho escuro, estrela branca na testa e as duas patas de trás parte inferior brancas e outro na cor marrom, com patas de trás brancas, e um pônei na cor preta, com mancha branca na lombar.

Quem tiver qualquer informação sobre os animais, pode entrar em contato com a Polícia Militar de Arapongas, através do telefone 190.