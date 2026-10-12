Ladrões arrombam porta de vidro e invadem loja no centro de Arapongas

Foram levados um monitor e um capacete. Imagens de segurança devem auxiliar nas investigações.

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Beija Flor, na região central de Arapongas (PR), foi alvo de criminosos durante o fim de semana. O crime foi descoberto na manhã de domingo (11), quando a proprietária chegou ao local e notou que a entrada havia sido violada.

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Para acessar o interior do imóvel, os invasores forçaram a porta de vidro da fachada. Do comércio, foram furtados um monitor e um capacete. A dona da loja relatou à Polícia Militar (pm) que o espaço estava fechado desde as 22h de sexta-feira (9), o que indica que a invasão aconteceu em algum momento durante esse intervalo.

Os policiais realizaram buscas na área dos fundos e nas imediações do estabelecimento, mas nenhum suspeito foi encontrado. O local conta com câmeras de monitoramento e, embora os vídeos não estivessem imediatamente disponíveis, as gravações serão encaminhadas à Polícia Civil para ajudar na identificação dos envolvidos.

Após o registro da ocorrência e as orientações da polícia, a proprietária precisou aguardar a chegada de um chaveiro para consertar a porta danificada e restabelecer a segurança do imóvel.