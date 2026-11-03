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CRIMINALIDADE

Ladrões arrombam porta de vidro e furtam casa em Arapongas

Criminosos fugiram levando calçados, bolsas e perfumes; morador percebeu a invasão ao retornar para o imóvel

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ladrões arrombam porta de vidro e furtam casa em Arapongas
Autor Polícia Militar foi acionada ao local do crime - Foto: Divulgação

Uma casa localizada no Jardim Mônaco, em Arapongas (PR), foi alvo de criminosos que arrombaram a residência para furtar diversos objetos pessoais. O crime foi descoberto pelo próprio morador na tarde de segunda-feira (2), quando ele retornou ao imóvel após um período ausente.

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Para conseguir entrar na casa, localizada na Rua Saíra Púrpura, os ladrões estouraram a porta de vidro frontal. Com o acesso livre, eles vasculharam os cômodos e fugiram levando duas bolsas, quatro pares de tênis e vários frascos de perfume.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no endereço para registrar a ocorrência. Os agentes orientaram o morador sobre os procedimentos legais cabíveis e oficializaram o caso, que agora deve ser investigado pelas autoridades competentes para tentar identificar e prender os autores do furto.

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ARAPONGAS Furto Jardim Mônaco POLICIA MILITAR prevenção de crimes segurança
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