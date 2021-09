Da Redação

Ladrões armados trancam funcionários de loja em banheiro

O proprietário e a funcionária de uma loja de eletrônicos localizada na área central de Arapongas foram trancados no banheiro do local por dois homens armados na tarde desta quinta-feira (23). Os assaltantes levaram vários celulares do estabelecimento e fugiram com o carro do proprietário do estabelecimento, um Toyota Corolla.

Conforme a PM, eles saíram sentido centro da cidade com o carro, que posteriormente foi encontrado pelas equipes na Rua Pica-Pau. O veículo, conforme o boletim, estava sem as chaves e trancado.

No entanto, o proprietário acionou o chaveiro e abriu o carro para que ele pudesse ser entregue na 22ª SDP. As vítimas foram orientadas pelos policiais. Os assaltantes, segundo o relatório não foram encontrados até o momento.

