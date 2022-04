Da Redação

Ladrões armados roubam ônibus de turismo na PR-444

Na madrugada desta quinta-feira (07), em Arapongas, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência em que um ônibus de turismo teria sido abordado por assaltantes em uma via rural.

Equipes da PM se deslocaram até a PR-444 no Km 14, onde o motorista responsável pelo ônibus de uma empresa de turismo relatou que foi abordado por indivíduos em um veículo GM/Astra, na cor chumbo, e que, ao parar o ônibus, foi rendido por cinco homens armados.

O ônibus que partia de Foz do Iguaçu com destino ao bairro do Brás, em São Paulo, levava cerca de 20 passageiros que foram abordados pelos assaltantes armados. Além disso, os bandidos foram até o bagageiro do ônibus e, após isso, fugiram sem rumo.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, os passageiros não quiseram se identificar ou relatar o ocorrido, apenas o motorista confirmou que foi levado um teclado musical que se encontrava no interior do veículo.

A Polícia orientou motorista e passageiros sobre os procedimentos cabíveis.