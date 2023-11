Ladrão tenta roubar cachorro que estava no colo de mulher em Arapongas

Vítima conseguiu soltar o cachorro em segurança, que correu e escapou do bandido.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher teve uma bicicleta roubada em Arapongas (PR) na noite deste sábado (25), na Rua Crocoio, no Jardim Universitário. A ocorrência foi registrada às 19h49.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Parati fica destruída após colisão na Av. Gaturamo em Arapongas

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava na calçada, passeando com o seu cachorro no colo. Um homem, que estava em uma bicicleta parou próximo a ela e a empurrou, tentando tomar o cãozinho de seus braços.

continua após publicidade

A vítima soltou o cachorro, que correu e escapou do bandido. Na sequência, o ladrão fazendo uso de força física, tentou tomar o celular da vítima, que reagiu o empurrando.

O criminoso acabou fugindo do local com sua bicicleta. A Polícia Militar foi chamada, realizou buscas na região, mas não o localizou. Os policiais orientaram a vítima e o boletim de ocorrência (BO) foi elaborado no local.

Siga o TNOnline no Google News