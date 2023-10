Ladrão tenta furtar Toyota SW4 e é detido pela população em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso no centro de Arapongas, norte do Paraná, depois que tentou furtar uma caminhoneta Toyota SW4 no estacionamento de um hotel localizado na Avenida Arapongas. Ele foi detido pela população enquanto tentava fugir. A situação foi registrada pela Guarda Municipal (GM), que realizava um patrulhamento na região, e foi chamada por volta das 21 horas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria utilizado um programador de chaves para tentar furtar o veículo de cor branca. Conforme relato do proprietário do carro, o suspeito deixou a ferramenta para trás quando fugiu em direção a um supermercado também localizado na Avenida. Populares conseguiram alcança-lo e detê-lo até a chegada das autoridades.

Foto por GM Arapongas

As pessoas que ajudaram o dono da SW4 contaram aos guardas municipais que, enquanto tentavam alcançar o criminoso, um carro preto, possivelmente conduzido por um comparsa do suspeito, teria tentado atrapalhar e impedi-los. Ainda segundo o B.O., quando foi detido pela população, o suspeito jogou o aparelho celular no chão para evitar que ele foi acessado.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e ele foi encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas para os procedimentos cabíveis. O dono da caminhoneta e as testemunhas também foram até a delegacia para prestarem depoimento.

