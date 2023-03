Ladrão rende casal, amarra homem e mulher é violentada em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso será investigado pela Polícia Civil

Um casal foi vítima de roubo e a mulher ainda foi violentada sexualmente pelo criminoso em Arapongas, norte do Paraná. O suspeito usava uma arma, rendeu as vítimas e foram levadas para uma região de mata no Conjunto San Rafael, na tarde de domingo (5).

continua após publicidade .

O rapaz procurou a Polícia Militar (PM) e disse que o suspeito usava uma camisa azul, capuz preto, era alto, gordo e estava com uma arma prata. O criminoso se aproximou do casal, mostrou a arma, fez ameaças de morte, e levou a mulher e o homem até um matagal.

O homem foi amarrado em uma árvore, depois, o bandido levou a namorada dele para outra região de mata e abusou sexualmente dela. O criminoso fugiu com os celulares das vítimas.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Maritaca fica com uma pata ferida e perde a outra ao enroscar em linha

O jovem conseguiu se desamarrar, pediu por ajuda, e encontrou a namorada após 15 minutos do ocorrido. O homem levou a moça até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois procurou a PM.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Outros detalhes ainda não foram repassados.

Siga o TNOnline no Google News