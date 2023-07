Ladrão que furtava cozinha de escola é preso pela GM de Arapongas

Ele estava com um cilindro elétrico e um espremedor de batatas industrial em suas mãos

Um homem de 31 anos foi pego em flagrante pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas enquanto furtava objetos dentro da cozinha da escola municipal Diomar De Oliveira Pegorer, na Vila Aparecida. A instituição já havia sido alvo de furto na semana passada, quando o local foi arrombado e foram levados 15 kg de carne que seriam usados na merenda dos alunos. Apesar do preso não admitir envolvimento, a GM acredita que o criminoso estaria envolvido também neste furto.

Segundo relato dos agentes, cientes de que na escola estariam ocorrendo furtos de mantimentos e outros objetos, reforçaram o patrulhamento e presença no local. Durante a madrugada desta terça, por volta das 02h50, eles ouviram barulhos vindos da parte dos fundos próximo à cozinha.

Ao verificar do que se tratava e ao abrir a porta da cozinha, se depararam com um homem, que posteriormente identificado, possui diversas passagens pela polícia. Ele estava com um cilindro elétrico e um espremedor de batatas industrial em suas mãos. Uma janela foi arrombada.

Foto por GM Arapongas O ladrão recebeu voz de prisão

Apesar de não confessar o envolvimento em outro furto ocorrido na escola, a GM acredita se tratar da mesma pessoa.

O ladrão recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Arapongas.

