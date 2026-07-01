Ladrão joga bicicleta por cima de portão e foge em Arapongas

Uma bicicleta foi furtada na madrugada desta quarta-feira (1º) após um homem invadir o quintal de uma residência localizada na Rua Jacupemba, no Jardim Bandeirantes, em Arapongas.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o suspeito entrou no terreno da casa e seguiu até a área dos fundos, onde encontrou uma bicicleta aro 26, pintada nas cores preta e verde.

Para conseguir escapar do local levando o veículo, o criminoso teve que arremessar a bicicleta por cima do portão da frente do imóvel. Logo em seguida, ele fugiu em direção à região central da cidade.

A equipe policial foi acionada, compareceu ao endereço e orientou o morador sobre os procedimentos legais que devem ser seguidos após o crime. O caso foi devidamente registrado pelas autoridades, mas, até o momento, o suspeito não foi localizado.