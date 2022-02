Da Redação

Ladrão invade salão é flagrado pela vítima e acaba preso

Um homem invadiu um salão de beleza no centro de Arapongas, na noite deste domingo (13). Segundo informações da Polícia Militar (PM), o ladrão levou uma faca de caça e uma quantia em dinheiro que estava no caixa do estabelecimento.

O dono do salão observou a ação através de uma câmera de vigilância e logo após saiu com seu carro pela cidade, tentando achar o autor do crime.

Depois de ser informado sobre a possível localização do ladrão, o homem se dirigiu até a Rua Rouxinol. Ao se deparar com o criminoso, os dois se envolveram em uma luta corporal. Outras pessoas que acompanharam a situação, também tentaram agredir o autor do roubo.

A PM foi até o endereço e encontrou o dono do salão e algumas pessoas segurando o ladrão, que estava com diversas escoriações pelo corpo.

O homem confessou o crime para a PM, ele foi levado para receber atendimento médico e depois para a delegacia.