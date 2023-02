Ladrão invade loja pelo telhado, furta produtos e é preso horas depois

Da Redação

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira, 22, em Arapongas, norte do Paraná, depois de invadir uma loja horas antes e furtar diversos produtos. O alarme do estabelecimento disparou e câmeras flagraram a ação do bandido.

Segundo o boletim de ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 3h, quando o alarme da loja teria disparado. Foi constatado que a entrada foi realizada pelo telhado, sendo as telhas quebradas para ter acesso ao interior do estabelecimento, de onde foram furtadas diversas peças de roupas e alguns calçados. Através das câmeras de monitoramento, foi possível verificar as características do ladrão.

As equipes fizeram patrulhamento pela área central e por volta das 4h30, localizaram um homem, mancando, com alguns ralados na perna e uma mochila nas costas. Ele foi abordado e confessou ter praticado o furto na loja. Na mochila haviam 09 pares de sapatos diversos com etiquetas do estabelecimento furtado.

O ladrão foi preso e encaminhado até a delegacia de Arapongas.

