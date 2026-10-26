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CRIME

Ladrão invade casa em Arapongas e furta calopsita de estimação

O crime ocorreu no bairro Primavera neste domingo (25). A Polícia Militar fez buscas na região, mas ninguém foi preso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ladrão invade casa em Arapongas e furta calopsita de estimação
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Uma calopsita de plumagem branca foi furtada do interior de uma residência na rua Casuar, no bairro Primavera, na cidade de Arapongas. O crime foi registrado no meio da tarde deste domingo (25), após o morador acionar as forças de segurança.

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De acordo com as informações repassadas pelo proprietário do imóvel à Polícia Militar, um homem ainda desconhecido invadiu a casa e fugiu levando apenas a ave de estimação da família.

Logo após o registro da ocorrência, os policiais iniciaram buscas e rondas pelas ruas vizinhas na tentativa de encontrar o autor do furto e recuperar o animal. No entanto, até o momento do fechamento da ocorrência, o suspeito não havia sido localizado. O caso deve seguir para investigação.

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ARAPONGAS bicho de estimação calopsita Furto investigação policial POLICIA MILITAR
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