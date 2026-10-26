Ladrão invade casa em Arapongas e furta calopsita de estimação

O crime ocorreu no bairro Primavera neste domingo (25). A Polícia Militar fez buscas na região, mas ninguém foi preso

Uma calopsita de plumagem branca foi furtada do interior de uma residência na rua Casuar, no bairro Primavera, na cidade de Arapongas. O crime foi registrado no meio da tarde deste domingo (25), após o morador acionar as forças de segurança.

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De acordo com as informações repassadas pelo proprietário do imóvel à Polícia Militar, um homem ainda desconhecido invadiu a casa e fugiu levando apenas a ave de estimação da família.

Logo após o registro da ocorrência, os policiais iniciaram buscas e rondas pelas ruas vizinhas na tentativa de encontrar o autor do furto e recuperar o animal. No entanto, até o momento do fechamento da ocorrência, o suspeito não havia sido localizado. O caso deve seguir para investigação.