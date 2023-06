Ladrão invade casa e furta R$ 300, TV, celular e semijoias

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) foi acionada após um furto ser registrado no Jardim Bandeirantes, em Arapongas na noite desta terça-feira (20).

No local, a vítima informou a equipe que saiu da sua residência no período da manhã para trabalhar e ao retornar por volta das 19 horas, observou que o portão da casa estava fora do trilho e a janela da sala arrombada.

Da casa foram levados vários objetos como: semijoias, duas correntes de prata, uma corrente de ouro, relógio, mochila, perfumes, televisão 55 polegadas e celular além de R$ 300 reais.

A PM realizou buscas pela região, porém até a publicação desta matéria ninguém foi preso. O morador foi orientado.

