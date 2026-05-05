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CRIMINALIDADE

Ladrão furta torneiras de escola em Arapongas pela 2ª vez na semana

Imagens de segurança flagraram o suspeito levando seis peças metálicas dos banheiros dos alunos; a polícia tenta identificar o autor do crime

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 09:28:38 Editado em 05.05.2026, 09:28:34
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Ladrão furta torneiras de escola em Arapongas pela 2ª vez na semana
Autor Furto ocorreu na madrugada de segunda-feira - Foto: Agência Brasil

Uma escola localizada na Rua Quiscalo, na região central de Arapongas, foi alvo de um criminoso durante a madrugada de segunda-feira (4). Seis torneiras de metal foram levadas dos banheiros masculino e feminino utilizados pelos alunos.

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O crime foi descoberto por volta das 6h da manhã, quando a equipe chegou para abrir a unidade de ensino e notou os sinais de arrombamento no local. Ao checar o sistema interno de câmeras de segurança, a administração confirmou que um homem invadiu o prédio. As imagens mostram o suspeito vestindo bermuda camuflada, moletom cinza estampado com capuz, boné azul, tênis preto e meias brancas.

De acordo com os responsáveis pelo estabelecimento, esta é a segunda vez na mesma semana que a escola sofre esse tipo de crime. No furto anterior, as câmeras não conseguiram registrar a ação devido a pontos cegos no monitoramento, mas há uma forte suspeita de que os dois crimes tenham sido cometidos pela mesma pessoa.

A Polícia Militar foi acionada, registrou a ocorrência e realizou buscas na região, mas o homem não foi localizado até o momento. O caso e as imagens das câmeras de segurança foram repassados para a Polícia Civil, que ficará encarregada pelas investigações para identificar e prender o autor dos furtos.

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