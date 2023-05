Ladrão furta caminhonete e cachorro de empresa de estofados

Uma empresa de estofados da cidade de Arapongas, no Norte do Paraná, foi alvo de um criminoso durante a madrugada desta quarta-feira (31). O suspeito invadiu o local por volta das 02h46 e furtou uma caminhonete S10 e o cachorro da empresa, que fica no Conjunto Palmares.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e, quando chegou na Rua Rouxinol, se deparou com um portão quebrado no meio da via pública. A proprietária da empresa relatou às autoridades que câmeras de segurança registraram a ação criminosa.

Conforme as imagens, o homem invadiu o local e colocou o cachorro da empresa, um pastor alemão preto, dentro de uma caminhonete S10 de cor prata. O suspeito saiu de ré com o veículo, derrubando o portão e ainda quebrando o retrovisor do lado do motorista.

A dona da empresa de estofados relatou aos policiais que o pastor alemão estaria usando uma bandana com estampa militar no pescoço, e o automóvel teria pouco combustível. A PM realizou buscas pela região, mas nem a caminhonete e nem o cachorro foram localizados.

