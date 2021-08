Da Redação

Ladrão furta bicicleta e causa tumulto em hospital

Neste domingo (1º), a Polícia Militar de Arapongas prendeu um homem por furto de uma bicicleta na Rua Aricanduva. Segundo informações repassadas pela vítima à PM, o autor seria um andarilho com uma coberta amarela, que entrou em uma residência e saiu com a bicicleta. Ao encontrar o autor, a equipe questionou sobre o furto e ele disse que não tinha conhecimento sobre o assunto.



Porém, após denúncias de populares, a bicicleta foi encontrada no fundo de um terreno próximo ao local. Em busca pessoal, a PM encontrou com o suspeito a chave de um veículo, que ele disse ter pego em um lava-rápido em Apucarana. Foi realizado patrulhamento e localizado o veículo, um Fiat/Palio, que estava em uma rua com o pneu traseiro estourado e lanterna quebrada.

Feito contato com Copom do 10º Batalhão, foi informado ao proprietário do veículo sobre seu carro estar em Arapongas. A vítima disse à PM que deixou o Palio no lava rápido e que não sabia que estava na cidade vizinha. Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao ladrão, que foi encaminhado para o hospital para o protocolo da Covid-19 e posteriormente para a 7ª CIPM.

Tumulto

No hospital, o autor passou a desobedecer aos protocolos sanitários vigentes, como as orientações médicas quanto ao uso de máscaras e outros procedimentos, além de tentar agredir equipe com socos e pontapés, e xingar a equipe policial. Após os xingamentos e ameaças foi algemado e contido.

Já na 7ª CIPM, de acordo com o boletim, uma mulher foi até lá e informou que o Palio não tinha sido furtado e que ela deixou no lava-rápido com o proprietário, que é irmão do autor do furto da bicicleta, e não sabia que o veículo estava em Arapongas. Diante do fato o veículo foi entregue à proprietária.