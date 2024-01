Ladrão fica ferido e é preso ao tentar furtar 'corote' em Arapongas

Um ladrão ficou ferido na madrugada desta segunda-feira (1º), por volta das 2h30, após tentar furtar uma garrafa de corote de um estabelecimento comercial na Avenida Arapongas, área central da cidade.

De acordo com os funcionários do estabelecimento, o suspeito causou grande confusão durante a tentativa de furto, que foi percebida e anulada por eles. O criminoso estava armado com uma faca, mas perdeu o objeto durante luta corporal com as vítimas.

As tentativas de golpear uma das vítimas acabou resultando apenas em um celular quebrado. Segundo os funcionários contaram à polícia, já fora da empresa, um outro homem participou da briga e atingiu o ladrão com um copo na cabeça.

Após isso, de acordo com a PM, o autor quebrou uma garrafa, colocou partes do vidro na própria boca, se cortando, e segurou os pedaços de vidro, que também feriram sua mão.

O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), antes de ser conduzido à delegacia. A faca, de cerca de 27 cm de lâmina, foi apreendida pela polícia.

