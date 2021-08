Da Redação

Ladrão é preso furtando desodorantes de farmácia

Neste sábado (14), um homem foi preso pela Polícia Militar de Arapongas após furtar desodorantes de uma farmácia no centro da cidade. Segundo o boletim, a funcionária do estabelecimento segurou o autor até a chegada da equipe policial e informou que ele já foi visto recentemente cometendo furtos no mesmo lugar.

Quando os funcionários perceberam que era o mesmo homem, redobraram a atenção e viram que ele estava saindo da farmácia com algo embaixo da blusa. Neste momento, a gerente do local foi até ele e recuperou três desodorantes.

O ladrão foi preso e levado para a 22ª SDP.