Ladrão é preso após furtar 18 barras de chocolate em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na tarde desta sexta-feira (9), por volta das 15h30, a Polícia Militar (PM) de Arapongas foi acionada após um homem furtar R$ 110 em chocolates de um estabelecimento comercial localizado no Conjunto Palmares. O suspeito foi preso.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, o gerente informou às autoridades que o criminoso foi pego em flagrante furtando barras de chocolate. Ele teria subtraído 18 unidades do doce antes de ser contido pelo segurança do local.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

A PM de Arapongas foi chamada e deu voz de prisão para o homem. Ele foi levado para a 22ª SDP para as providências cabíveis.





Outro crime: Hilux de cliente é furtada em frente de bar em Arapongas

continua após publicidade

Uma caminhonete Toyota/Hilux foi furtada em Arapongas. O veículo estava estacionado em frente a um bar no Parque Industrial I. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 22h00 desta sexta-feira (9) para registrar a ocorrência.

O dono do veículo contou que estacionou no endereço em frente ao estabelecimento por volta das 22h00, ao retornar para a Hilux, às 02h10, percebeu o crime e ligou no 190. A PM realizou buscas, porém, o veículo não foi encontrado. A vítima foi orientada.

Siga o TNOnline no Google News