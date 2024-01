Ladrão é detido por morador ao furtar pacote de salsichas em Arapongas

Um morador da área central de Arapongas, na região norte do Paraná, deteve um criminoso que havia invadido a residência dele e furtado um pacote de salsichas de cinco quilos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira (1º), em uma casa localizada na Rua Harpia.

Segundo relato do dono do imóvel, ele teria chegado em casa por volta das 18h30 e se deparado com o suspeito no quintal, carregando o pacote do alimento. O morador conteve o homem e acionou a polícia através do 190. Quando as autoridades chegaram no local, encontraram o ladrão com escoriações na boca e nas pernas.

Conforme a vítima, esse mesmo homem é visto com frequência nas proximidades da residência, a qual já foi furtada outras duas vezes. O morador acredita que o suspeito possa ser o responsável pelos crimes anteriores, mas a hipótese não foi confirmada pelos policiais militares.

O homem foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), devido aos ferimentos, e logo na sequência levado para a 22ª Subdivisão Policial.

