Ladrão de bicicleta arromba loja no Centro e joga dinheiro no bolso no PR

Criminoso forçou a entrada de vidro do comércio no meio da madrugada e fugiu em seguida

Uma loja situada no Centro de Arapongas foi alvo de um arrombamento na madrugada deste sábado (10). O suspeito invadiu o estabelecimento comercial para furtar dinheiro do local e fugiu logo após a ação.

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De acordo com o relato do proprietário à Polícia Militar, o criminoso usou as próprias mãos para forçar a porta de vidro do comércio e quebrar a fechadura da entrada. Após conseguir acessar o interior do prédio, o invasor pegou uma quantia em dinheiro que estava no recinto e deixou o local.

A vítima informou às autoridades que o homem fugiu pedalando uma bicicleta. Ele vestia camiseta preta, bermuda azul e tênis escuro no momento do crime.

A equipe policial realizou buscas por diversas ruas do município com o objetivo de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o momento. O caso foi registrado para o prosseguimento das investigações e a tentativa de identificação do autor.