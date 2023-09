Ladrão com camiseta do Corinthians rouba dupla de amigas em Arapongas

Magro, cabelos escuros, tatuagem no pescoço e vestindo uma camiseta do Corinthians e um shorts de tactel. Essa foi a descrição que duas amigas relataram aos policiais militares sobre um homem que teria as roubado na madrugada desta quarta-feira (13), em Arapongas, no Norte do Paraná. O crime aconteceu na Rua Papa Formiga Crista, no Conjunto Águias.

De acordo com o boletim de ocorrência, as mulheres estavam em frente a residência de uma delas quando, por volta das 3 horas, o homem apareceu, deu voz de roubo e pediu os aparelhos celulares e dinheiro das vítimas. As amigas teriam reagido e se negaram a obedecer o criminoso e entregar os pertences.

Nesse momento, no entanto, o bandido se aproximou e sacou uma faca. Uma das vítimas foi atingida pela arma branca no lado esquerdo do rosto, e a outra mulher na região do pescoço. Após atacar as amigas, o homem saiu correndo em direção à Rua Pássaro Boi e entrou em uma área de mata. Ele levou R$ 10, segundo o boletim de ocorrência.

Inicialmente as vítimas foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, mas uma delas precisou ser encaminhada para o Honpar por uma equipe do Samu, devido à gravidade do ferimentos. A equipe da Polícia Militar (PM) realizou patrulhamento pela região onde o crime aconteceu, mas ninguém foi localizado mesmo com a descrição fornecidas pelas mulheres.

