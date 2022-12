Kombi furtada em Arapongas é encontrada no Dom Romeu, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Kombi furtada em ARapongas foi encontrada pela PM no Dom Romeu, em Apucarana

Uma equipe da Polícia Militar de Apucarana encontrou um veículo furtado em Arapongas, uma pick up VW Kombi. A patrulha da PM circulava pelo bairro Dom Romeu em Apucarana quando se deparou com o veículo, em fluxo contrário numa rua.

continua após publicidade .

O condutor da Kombi, quando percebeu que a viatura policial manobrava, acelerou e entrou numa área de mata no bairro. Ele abandonou o veículo e fugiu à pé. Confirmando que se tratava do carro com registro de furto em Arapongas, os policiais providenciaram a remoção da caminhonete para o pátio da Polícia Civil, de Apucarana.

LEIA MAIS: Mulheres brigam e uma é ferida com facada na barriga, em Arapongas

continua após publicidade .

A Kombi foi furtada na Vila Sampaio, em Arapongas, conforme boletim de ocorrência registrado pela 7ª Companhia Independente da Polícia Militar. O proprietário relatou que havia estacionado o veículo em sua casa e, por volta de 1h20 da madrugada desta quarta-feira (14), foi acordada por um vizinho informando que alguém estava levando o carro.

Duas pessoas teriam realizado o furto e chegaram em uma motocicleta de cor prata ao local. Um deles conseguiu dar partida na Kombi e fugiu, pela BR 369. A PM registrou o caso e notificou a região sobre o furto do veículo, encontrado em Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News