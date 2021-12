Da Redação

Justiça nega pedido de prisão do motorista que matou menina

A Polícia Civil de Arapongas informou nesta quarta-feira (22), que a Justiça negou o pedido de prisão do motorista, de 57 anos, que atropelou pai e filha no último sábado (18). Beatriz Vivian de Mendonça tinha apenas 12 anos e morreu no local do acidente, Rua Tico-Tico do Campo, no Conjunto Monterrey.

Anderson Leal de Mendonça, pai da criança, ficou gravemente ferido, foi socorrido, levado para o hospital e segue se recuperando em casa com a família. No dia do acidente, o motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Conforme a Polícia Civil, durante as investigações, testemunhas confirmaram que o motorista do Uno teria participado de uma festa no dia do acidente, e possivelmente estaria dirigindo embriagado no momento do atropelamento.

"A autoridade policial da Delegacia de Arapongas, diante das evidências e testemunhos colhidos, após o relatório concluso, encaminhou ao Judiciário um pedido de prisão do autor dos fatos, diante do grave crime de homicídio praticado. O pedido de prisão teve o parecer favorável do Ministério Público, mas após a apreciação do pedido por parte do Judiciário, a prisão foi negada", informou a civil.

A polícia ainda repassou que as investigações sobre o caso continuam e que aguarda o laudo pericial do Instituto de Criminalística.