Justiça Eleitoral define nesta quinta 2 novos vereadores de Arapongas

Ambos tiveram os registros cassados no último dia 16

O juiz da 61ª Zona Eleitoral da Comarca de Arapongas, Gabriel Rocha Zenum, marcou para esta quinta-feira (25), às 13h30, no Fórum Eleitoral do município, ato de nova totalização de votos visando definir os novos vereadores que vão ocupar as vagas de Rubens Franzin Manoel (União Brasil), o Rubão, e Paulo César de Araújo (União Brasil), conhecido como Pastor do Mercado.

Ambos tiveram os registros de suas candidaturas cassados no último dia 16 de maio pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte do TSE reformou sentença do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e acatou denúncia de irregularidade referente à cota reservada para mulheres nas eleições municipais de 2020 e determinou a anulação de todos os votos obtidos pelo partido Democratas-DEM (hoje União Brasil) na chapa registrada de candidatos a vereador.

Para acompanhar o processo de totalização de votos, estão sendo convocados a comparecer ao Fórum Eleitoral representantes do Ministério Público Eleitoral, de todos os partidos políticos, coligações, federações e candidatos registrados no pleito municipal de 2020, bem com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Arapongas. Na oportunidade, o Sistema de Totalização (Sistot) da Justiça Eleitoral vai emitir novos relatórios de apuração final de votos do pleito de 2020, incluindo relação dos eleitos a vereador.

Nas eleições de 2020, Rubens Franzin Manoel, o Rubão, que até então vinha ocupando a presidência da Câmara de Arapongas, foi reeleito com 1.098 votos, enquanto Pastor do Mercado também foi reeleito com 978 votos.

No entanto, a coligação “Competência e Transformação, Valorizando Você, Cidadão”, do partido Podemos, e o candidato a vereador Décio Roberto Rosanei (Podemos) protocolaram Ação de Investigação Eleitoral pedindo anulação de todos os votos recebidos pelos candidatos a vereador do DEM(União Brasil). A ação apontou supostos registros de candidaturas “laranjas” pelo DEM como forma de driblar as regras eleitorais referentes à proporção entre candidatos masculinos e femininos.

Os dois vereadores cassados alegam que não participaram da organização da chapa de candidatos e que iriam recorrer da decisão do TSE.

Nesta segunda-feira, a Câmara de Arapongas realizou sessão ordinária sem os dois vereadores cassados. A sessão foi presidida pelo vice-presidente Marcelo Junio de Souza (DC), o Professor Marcelinho. Após posse dos novos vereadores, ele terá de convocar eleição para a presidência.

