Junta Militar reforça pedido para alistamento obrigatório

Nesta segunda-feira (09), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulga que a Junta de Serviço Militar reforça o chamado para o alistamento obrigatório no Exército Brasileiro, para os jovens do sexo masculino que nasceram no ano de 2004 e completam 18 anos até dia 31 de dezembro de 2022.

O alistamento deve ser feito, diretamente e preferencialmente, através do site, ou pelo aplicativo do Exército Brasileiro, até o dia 30 de junho. Após o alistamento, os jovens devem consultar sua situação militar e se apresentar para Seleção Geral a ser realizada. Ao se apresentar, os jovens devem ter em mãos seus documentos pessoais.

É importante não perder os prazos estipulados e, caso isso tenha ocorrido, para homens nascidos em anos anteriores a 2004, é possível regularizar a situação diretamente na Junta Militar.

O que acontece se você não se alistar?

É normal que os jovens tenham dúvidas quanto ao alistamento militar e não compreendam a importância deste processo obrigatório. O não alistamento acarreta diversos transtornos e acaba por influenciar no dia a dia e no futuro a curto e médio prazo.

Você não conseguirá obter passaporte ou prorrogação de sua validade, assinar contrato com o Governo Federal e/ou Estadual, dos Territórios ou Municípios, prestar exame ou matricular-se em qualquer instituição de ensino, obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício, inscrever-se em concurso para cargos públicos, exercer qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação, além de não poder ser beneficiário de nenhum programa do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone, também WhatsApp (43) 3902-1083, ou diretamente na Junta de Serviço Militar, localizada no Terminal Rodoviário, Rua Gralha Azul, S/N – Vila Édio.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.