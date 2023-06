Junta de Serviço Militar reforça pedido para alistamento obrigatório

Siga o TNOnline no Google News

A Junta de Serviço Militar de Arapongas orienta e reforça o chamado para o alistamento obrigatório no Exército Brasileiro - para os jovens do sexo masculino que nasceram no ano de 2005 e completam 18 anos até dia 31 de dezembro de 2023.

O alistamento deve ser feito diretamente e preferencialmente através do site https://alistamento.eb.mil.br/, até o dia 30 de junho.

Após o alistamento, os jovens devem aguardar e consultar sua situação militar para se apresentar em Seleção Geral a ser realizada.

É importante não perder os prazos estipulados e caso o cidadão nascido em ano anterior a 2005, que esteja com pendências, é possível a regularização de sua situação diretamente na Junta Militar.

O que acontece se você não se alistar?

É normal que os jovens tenham dúvidas e não compreendam a importância deste processo. Mas, o não alistamento acarreta diversos transtornos e acaba por influenciar no dia a dia e no futuro a curto e médio prazo. Você não conseguirá:

- Obter passaporte ou prorrogação de sua validade;

- Assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios;

- Prestar exame ou matricular-se em qualquer instituição de ensino;

- Obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício;

- Inscrever-se em concurso para cargos públicos;

- Exercer qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação;

- Ser beneficiário de nenhum programa do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.

INFORMAÇÕES

Pelo telefone fixo e WhatsApp (43) 3902-1083 ou diretamente na Junta de Serviço Militar, localizada no Terminal Rodoviário, Rua Gralha Azul, S/N – Vila Édio.

