Jovens tentam arremessar bebidas na cadeia de Arapongas

Dois adolescentes foram apreendidos após denúncias de que eles estariam arremessando bebidas na cadeia pública de Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi chamada e flagrou um dos envolvidos em cima do telhado de uma igreja, que fica ao lado da unidade prisional, neste domingo (31).

Na mochila do jovem, de 16 anos, estavam 16 frascos de bebidas alcoólicas e dois celulares. O adolescente contou para a polícia que receberia R$30,00 por bebida lançada no interior da cadeia. Ele ainda informou que recebeu ajuda de um outro rapaz, já conhecido no meio policial, porém conseguiu fugir antes da chegada da viatura.

A PM informou que durante o trajeto para a delegacia, o outro jovem foi flagrado deixando um bar, então foi abordado. Ele confessou que estava junto com o rapaz arremessando os objetos para o interior da cadeia.

Os adolescentes foram encaminhados para a delegacia.