Jovens são presas com quase 400 kg de maconha em carro; Veja

Duas jovens, uma de 20 anos e outra de 24 anos, foram presas na madrugada desta terça-feira (28), em Arapongas, com o carro lotado de maconha. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 400 quilos da droga.

A PRF informou que realizava patrulhamento na região do pedágio quando o carro, modelo Fiat Linea, com placas de São Bernardo do Campo foi abordado. Dentro estavam duas mulheres.

Durante revista, os policiais encontraram no banco traseiro e no porta malas diversos fardos de maconha, que totalizando 398,65 quilos. As duas jovens foram presas pelo crime de tráfico de drogas. Elas iriam entregar toda a droga em São Paulo.



