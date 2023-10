Jovens furtam garrafa de gin e se escondem em banheiro de posto

Um homem foi preso e um adolescente apreendido pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas, no norte do Paraná, depois de furtarem uma garrafa de gin de uma conveniência e se esconderem no banheiro de um posto de combustíveis localizado na Avenida Arapongas, região central da cidade. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (31).

continua após publicidade

De acordo com as autoridades, tudo começou quando uma equipe em patrulhamento avistou um adolescente correndo para dentro do banheiro do posto depois de ver a viatura. Os GMs estranharam a ação do jovem e decidiram esperar enquanto ele usava o cômodo. No entanto, segundo o B.O., ele não saiu do banheiro e, quando os guardas foram verificar, encontraram o adolescente e mais um outro homem.

- LEIA MAIS: Rocam prende rapaz de 21 anos e apreende moto adulterada em Apucarana

continua após publicidade

Durante buscas, os agentes localizaram uma garrafa de gin da marca Rock's, ainda lacrada. Nesse momento, populares abordaram os GMs e informaram que a dupla havia acabado de sair de uma conveniência. Indo até o estabelecimento, foi constatado que a garrafa da bebida alcoólica tinha sido furtada do local.

O atendente da conveniência, após contato com a gerência, manifestou interesse em representar criminalmente contra os suspeitos. Diante disso, foi dada voz de prisão ao homem e o menor foi apreendido. Ambos foram encaminhados para a 22ª Subdivisão Policial. O irmão mais velho do adolescente compareceu no local e acompanhou a ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News