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ELEIÇÕES

Jovens de Arapongas destacam importância do voto consciente nas eleições

Eleitores de 17 a 21 anos falam sobre participação, pesquisa de candidatos e a importância de não votar apenas pela emoção

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovens de Arapongas foram às urnas neste domingo (4) com diferentes experiências eleitorais, mas uma preocupação em comum: fazer uma escolha consciente. Entre eles está Nataly da Silva, de 17 anos, que vota pela primeira vez, além de Evandro Matheus Rodrigues Bueno, João Miguel Stachowski Coutinho dos Santos e Milena Ayumi Bueno, todos na faixa dos 20 anos.

-LEIA MAIS: Com chuva e limitações físicas, idosos vão às urnas em Apucarana e Arapongas

Para Nataly, o voto é uma oportunidade de contribuir para o futuro do país. “Na minha opinião, o seu voto pode fazer a diferença. Então, eu decidi votar hoje porque eu quero um Brasil melhor”, afirmou. A estudante chegou preparada para a primeira votação, com uma colinha dos candidatos e informações sobre o funcionamento da urna.

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A importância de pesquisar antes de escolher também foi destacada por Evandro. Segundo ele, a variedade de candidatos e propostas tornou a decisão mais difícil. “Foi bem difícil, afinal de contas sempre tinham ali as propostas diferentes de cada candidato”, contou.

O jovem defendeu que o eleitor conheça os candidatos antes de definir o voto. “A gente pesquisar, não apenas só pegar um santinho que tinha no chão e votar com o pessoal que estava lá”, afirmou.

Para João e Milena, o voto é uma forma de exercer a cidadania e participar da democracia. “É importante para que todos consigamos exercer o direito à cidadania e expressar o nosso posicionamento também”, disse Milena.

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João também criticou escolhas feitas apenas pela emoção. “Eu acho que a maioria não valoriza não. Porque vai muito na emoção e não pensa muito, não olha o que o candidato está propondo”, avaliou. Os dois também levaram colinha para a votação. “É, para não esquecer”, explicou Milena.


Jovens de Arapongas destacam importância do voto consciente nas eleições
AutorJovens exercem seu direito ao voto em Arapongas - Foto: Cindy Santos/ TNOnline


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