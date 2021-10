Da Redação

Jovens de 16 anos são vacinados nesta segunda em Arapongas

Arapongas começa nesta segunda-feira (4), a vacinação contra a Covid-19 para os adolescentes com 16 anos e sem comorbidades. Os jovens com 17 anos completos e que ainda não tomaram a primeira dose (D1) também podem procurar os locais de vacinação.

O público é atendido no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 13 às 19 horas, e no Cisam, apenas para as mulheres, das 9 às 16 horas.

Os adolescentes precisam apresentar Cartão Nacional do SUS, CPF, documento com foto e termo de consentimento dos pais ou responsáveis. O termo pode ser encontrado no site da prefeitura de Arapongas.