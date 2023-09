Jovens carregam TV na rua e polícia recupera objetos de furto; entenda

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, na tarde desta sexta-feira (22), recuperou diversos objetos que haviam sido furtados de uma residência após dois jovens serem flagrados carregando uma televisão pelas ruas do Jardim Baroneza. As autoridades receberam uma denúncia anônima da ação suspeita, e abordaram a dupla na Rua Megalouro.

continua após publicidade

Os suspeitos foram revistados e, com eles, foram localizadas diversas semijoias, além da TV da marca Samsung, que haviam escondido em uma área de vegetação. Os jovens foram questionados sobre os objetos e informaram que haviam acabado de furtar uma casa localizada nas proximidades. Os policiais ainda encontraram um iPhone Se com a nota fiscal, um cartão de crédito em nome de uma mulher e dois frascos de perfume.

- LEIA MAIS: PM descobre estufa de 'supermaconha' em Arapongas; veja

continua após publicidade

A casa furtada fica na Rua Acantizo, de acordo com o boletim de ocorrência. Chegando no local, os policias perceberam que a moradora não estava no imóvel, e o portão estava aberto e fora do trilho. A porta da cozinha também havia sido arrombada e o interior da casa estava revirado.

A proprietária, que estava em outra cidade, foi chamada e se dirigiu até a Delegacia de Polícia, para onde os dois suspeitos foram levados após receberem voz de prisão pelo crime de furto.

Siga o TNOnline no Google News