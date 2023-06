Jovens a caminho de festival são presos com ecstasy em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Dois jovens foram presos na madrugada deste sábado, 24, em Arapongas, após serem flagrados por policiais carregando comprimidos de ecstasy nos bolsos. Eles disseram estar a caminho do ponto de encontro para pegar um ônibus, que os levaria para um festival de música eletrônica na cidade de Itu, interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrências, o flagrante ocorreu por volta das 4h45 da manhã deste sábado. Os policiais realizavam patrulhamento na região do Jardim Primavera, quando viram quatro rapazes na rua, carregando mochilas e bolsas, que ao perceberem a presença policial, demonstraram nítido nervosismo e desconforto. Por conta deste comportamento, a equipe optou pela abordagem.

Os jovens foram identificados e durante a revista, foram encontrados 09 comprimidos de ecstasy com um rapaz de 24 anos, e mais 04 comprimidos com outro de 21 anos. Com os outros dois abordados não foi localizado nenhum objeto ilícito. Os policiais descobriram ainda que o jovem de 24 anos já possui indicativo criminal por tráfico de drogas.

Os jovens detidos relataram que estariam indo pegar um ônibus para irem até um festival de música eletrônica na cidade de Itu, SP, e que iriam usar a droga durante o evento.

Os presos foram encaminhados a sede da 7ªcipm para confecção de termo circunstanciado de drogas para o consumo pessoal. Os demais abordados foram liberados no local. A droga apreendida foi encaminhada para a delegacia de Arapongas.

